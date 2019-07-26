Ефимова завоевала золото ЧМ на дистанции 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата мира в корейском Кванджу. На дистанции 200 м брассом она показала результат 2 минуты 20,17 секунды. Россиянка опередила соперниц на 2,5 секунды.
Для Ефимовой это шестое золото на чемпионатах мира. На этом турнире она взяла вторую награду - на 100-метровке брассом россиянка уступила американке Лилли Кинг. В сегодняшнем заплыв из-за дисквалификации ее соперница не участвовала.
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