Экс-футболисты "Анжи" попали в рейтинг лучших за последние 25 лет

Авторитетный портал FourFourTwo опубликовал рейтинг 101 лучшего футболиста за последние 25 лет. В список попали игроки, выступавшие в чемпионате России по футболу.

Пока опубликованы имена игроков, занявших места с 21 по 101-е. В рейтинг попали бывшие футболисты "Анжи". Бразилец Роберто Карлос занимает 38-е место, камерунец Самюэль Это'О - 80-е.

Это'О стал первой звездой клуба Сулеймана Керимова. Футболист получал в "Анжи" зарплату в 28 млн евро за сезон, что было много даже для европейских грандов. За два сезона в Махачкале он отыграл 73 матча, в которых забил 36 мячей.

Роберто Карлос перешел в клуб Керимова в то же время, что и камерунец, летом 2011 года. Он провел в команде сезон-2011/12, отыграл 28 матчей и забил пять мячей.

В 2013 году у "Анжи" сменился "вектор развития", многие лидеры ушли в другие команды. В 2019 году махачкалинский клуб был на грани банкротства, опустившись в третий по силе дивизион российского футбола.

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