Жена баскетболиста Райта призналась в убийстве мужа спустя 9 лет

Шерра Райт, бывшая жена баскетболиста Лоренца Райта, призналась в убийстве мужа спустя 9 лет. Мотивом к преступлению стали страховые выплаты после смерти спортсмена в размере 1 млн долларов, сообщает Reuters.
По версии следствия, Шерра планировала убить своего мужа в Атланте, но с первой попытки ей не удалось. После этого она подговорила совершить преступление Билли Тернера, знакомого мужа. Женщина пошла на сделку с прокурором и признала вину за преступление 2010 года. Шерра Райт получила 30-летний тюремный срок.
Райт выступал за "Клипперс", "Атланту", "Мемфис", "Сакраменто" и "Кливленд". В НБА он провел 793 матча, набирая в среднем 8 очков за игру.
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