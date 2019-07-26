Голландскую легкоатлетку задержали с крупной партией наркотиков

Немецкие таможенники остановили голландскую бегунью Мадию Гафур с крупной партией наркотиков. Легкоатлетка в автомобиле перевозила 50 килограммов метамфетамина и экстази.

Гафур была задержана в автомобиле одна. Инцидент произошел в середине июня, а спустя месяц суд выдвинул ей обвинения. Партия перевозилась в 25 пластиковых пакетах, обернутых в фольгу. Полиция оценивает стоимость партии наркотиков в 2 млн евро, сообщает NOS.

Легкоатлетка утверждает, что не знает о происхождении наркотиков. Девушка ехала из Голландии в Дюссельдорф для участия в тренировочном лагере. Гафур должна была принять участие в чемпионате мира-2019 в Дохе. Бегунья квалифицировалась для участия в эстафете 4 по 400 метров.

Гафур выступала за сборную Голландии на Олимпиаде-2016 в Рио. Легкоатлетическая ассоциация этой страны выступила с заявлением, в котором пообещала помочь спортсменке.

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