На двух футболистов лондонского "Арсенала" совершено вооруженное нападение в столице Великобритании. Преступники подъехали к "Гелендвагену" полузащитника Месута Озила на мопедах и стали угрожать ножами, сообщает The Guardian.
Также в авто находился Сеада Колашинац. Футболист выбежал из машины и пытался отогнать нападавших. Озил, находившийся за рулем, выглядел очень испуганно и попытался скрыться с места происшествия.
Полицейские находились рядом, в соседнем отеле. Они поспешили на помощь футболистам, но не смогли задержать нападавших. Они скрылись на мопедах. По заявлению "Арсенала", Озил и Колашинац в этом инциденте не пострадали.
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