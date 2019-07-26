На футболистов "Арсенала" напали с ножами в Лондоне

На двух футболистов лондонского "Арсенала" совершено вооруженное нападение в столице Великобритании. Преступники подъехали к "Гелендвагену" полузащитника Месута Озила на мопедах и стали угрожать ножами, сообщает The Guardian.



Нападение на футболистов "Арсенала"

Также в авто находился Сеада Колашинац. Футболист выбежал из машины и пытался отогнать нападавших. Озил, находившийся за рулем, выглядел очень испуганно и попытался скрыться с места происшествия.

Полицейские находились рядом, в соседнем отеле. Они поспешили на помощь футболистам, но не смогли задержать нападавших. Они скрылись на мопедах. По заявлению "Арсенала", Озил и Колашинац в этом инциденте не пострадали.

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