На ЧМ по легкой атлетике могут поехать около 25 россиян

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский сообщил, что около 25 россиян смогут принять участие в чемпионате мира в Дохе, который пройдет с 27 сентября по 6 октября. Из-за временного отстранения ВФЛА российские спортсмены должны получить допуск Международной федерации (ИААФ) и будут выступать под нейтральным флагом.
По словам Борзаковского, норматив на ЧМ и допуск имеют 19 спортсменов. Еще 30 человек имеют допуск, но только семь человек близки к выполнению норматива.
Также Борзаковский отметил, что еще 35 спортсменов не имеют допуска, но выполнили норматив на ЧМ.
Читайте также:
Боец Эмеев не поедет на турнир UFC из-за проблем с американской визой
Хабибулин назначен тренером вратарей сборной России
Боксер Дадашев продолжал бой несмотря на инсульт
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.