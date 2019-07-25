На ЧМ по легкой атлетике могут поехать около 25 россиян

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский сообщил, что около 25 россиян смогут принять участие в чемпионате мира в Дохе, который пройдет с 27 сентября по 6 октября. Из-за временного отстранения ВФЛА российские спортсмены должны получить допуск Международной федерации (ИААФ) и будут выступать под нейтральным флагом.

По словам Борзаковского, норматив на ЧМ и допуск имеют 19 спортсменов. Еще 30 человек имеют допуск, но только семь человек близки к выполнению норматива.

Также Борзаковский отметил, что еще 35 спортсменов не имеют допуска, но выполнили норматив на ЧМ.

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