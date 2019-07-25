Боец смешанных единоборств Рамзан Эмеев не сможет принять участие в турнире UFC 5 августа в городе Ньюарк. У спортсмена возникли проблемы с получением американской визы, сообщает ТАСС.
Эмеев сообщил, что бой с Клаудио Силвой сорвался из-за того, что американское посольство не смогло вовремя оформить документы. Последний бой россиянин провел в сентябре прошлого года, победив Стефана Секулича в рамках UFC.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что подобные проблемы с визой возникли у теннисистки Светланы Кузнецовой. Спортсменка сдала документы еще в феврале, но так и не получила ответ. Из-за этого срывается подготовка россиянки к US Open.
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