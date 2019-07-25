Власти Магнитогорска прокомментировали слова канадского хоккеиста

Власти Магнитогорска прокомментировали нашумевшее интервью канадского хоккеиста Максима Тальбо, который назвал город самым ужасным местом в мире. По мнению министра спорта Челябинской области Леонида Одера, так завершивший карьеру игрок хотел обратить на себя внимание.

"Моя первая гостевая игра в России - матч КХЛ в Магнитогорске. Это просто самое ср...е место на Земле. Это очень маленький и крайне загрязненный город. Я слышал, что у Малкина был свой ночной клуб в Магнитогорске, но я там не был. Магнитогорск, в принципе, не тот город, в котором ты хочешь выходить на улицу, когда у тебя есть свободное время", - сказал Тальбо в подкасте Spittin Chiclets.

Тальбо выступал в КХЛ с 2016 по 2019 год за омский "Авангард" и ярославский "Локомотив". В НХЛ вместе с "Питтсбургом" канадец завоевал Кубок Стэнли.

"К сожалению, не в первый раз приходится сталкиваться с ситуацией, когда известный хоккеист-легионер, поиграв в России, затем нелицеприятно отзывается о городе или стране, в которой он выступал... Возможно, своими громкими и некрасивыми высказываниями он хотел привлечь к себе внимание. Думаю, если бы он играл за "Металлург", то не говорил бы таких слов о Магнитогорске", - заявил Одер.

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