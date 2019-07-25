Протест Кинг отклонен, Ефимова осталась без соперницы на ЧМ

Протест двукратной олимпийской чемпионки Лилли Кинг на дисквалификацию на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу отклонен. Во время утреннего заплыва американка на первом повороте коснулась бортика одной, а не двумя руками. Это нарушение для плавания брассом и баттерфляем.

Результат Кинг на дистанции 200 метров брассом аннулирован. Тем самым спортсменка лишена права выступить в финале.

Российская пловчиха Юлия Ефимова в предварительных заплывах показала пятый результат. Спортсменка осталась без основной соперницы. На 100-метровке брассом россиянка уступила золото американке. Финал состоится в пятницу.

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