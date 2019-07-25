Хакеры взломали сайт ПФЛ и создали команду "Газмяс"

Официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) был взломан в результате хакерской атаки. Из-за этого у ПФЛ появился профиль несуществующей команды "Газмяс" из города Москва. Профиль был своевременно удален работниками ПФЛ.

"Газмяс" - выдуманная команда из шоу "Наша Russia". По сюжету клуб был прописан в городе Омске, а роль главного тренера исполнял Михаил Галустян. Шоу выходило с 2006 по 2011 год. В одном из эпизодов на экранах появился футболист сборной России Дмитрий Сычев, который играл роль новичка команды.

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