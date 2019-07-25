Сборная России опустилась на три места в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала очередной пресс-релиз рейтинга сборных. Список возглавляет команда Бельгии, набравшая 1746 очков. На втором месте Бразилия, выигравшая Кубок Америки (1726 очков). Третье место занимает чемпион мира Франция (1718).

Также в десятке сборные Англии (1652), Уругвая (1637), Португалии (1631), Хорватии (1625), Колумбии (1622), Испании (1617) и Аргентины (1610).

Сборная России опустилась на три места в рейтинге. Ранее команда занимала 46-ю позицию, сегодня - 43-ю строчку. На счету сборной 1436 очков.

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