Фигуристка Туктамышева показала себя 10-летней давности

Фигуристка Елизавета Туктамышева вспомнила себя 10-летней давности. Спортсменка в Instagram выложила видеоролик, на котором она исполняет тройной аксель в 12-летнем возрасте.



Туктамышева 10 лет назад

Тройной аксель в женском фигурном катании считается очень сложным элементом. Туктамышева одной из первых начала исполнять этот прыжок. В 2015 году она стала чемпионкой мира и Европы.

"Девочка из Глазова, где поезд стоит две минуты. 10 лет спустя - все еще в игре", - подписала видео Туткамышева.

Читайте также:

Нурмагомедов обошел Бузову в рейтинге самых успешных знаменитостей

Англичанин Кэмпбелл рассказал о теплом приеме в России

"Зенит" начнет переговоры о продлении контракта с Дзюбой зимой