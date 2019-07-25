Фигуристка Елизавета Туктамышева вспомнила себя 10-летней давности. Спортсменка в Instagram выложила видеоролик, на котором она исполняет тройной аксель в 12-летнем возрасте.
Тройной аксель в женском фигурном катании считается очень сложным элементом. Туктамышева одной из первых начала исполнять этот прыжок. В 2015 году она стала чемпионкой мира и Европы.
"Девочка из Глазова, где поезд стоит две минуты. 10 лет спустя - все еще в игре", - подписала видео Туткамышева.
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