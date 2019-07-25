Нурмагомедов о смерти Дадашева: начинаю ненавидеть этот спорт

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделился своими мыслями о смерти боксера Максима Дадашева. Россиянин скончался в больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Поединок состоялся в США 20 июля. После 11-го раунда бой был остановлен по просьбе команды Дадашева. Российский боксер Сергей Ковалев считает, что трагедии можно было избежать, остановив бой после 8-го раунда.

"Этот случай нам еще раз доказывает, что спорт - это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз, когда слышу такие новости, я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем. Все временно, слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь, мы все уйдем из этого мира, никто не останется. Стоит задуматься.

Терпения всем родным и близким Максима. Творите добро, и пусть Всевышний вознаградит нас за наши дела и поступки в следующей жизни и простит нам наши грехи", - написал Нурмагомедов в Instagram.

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