Нурмагомедов обошел Бузову в рейтинге самых успешных знаменитостей

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов стал самым успешным среди российских знаменитостей до 40 лет. Рейтинг был составлен изданием Forbes на основе заработка за год и упоминаний в СМИ.

Хабиб за год заработал около 11,5 млн долларов и более 1,5 млн упоминаний в соцсетях. На втором месте в рейтинге модель, ведущая и певица Ольга Бузова (4,5 млн долларов и 4,5 млн упоминаний). Третий - хоккеист Александр Овечкин (14,5 млн долларов и 560 тыс. упоминаний).

Также в рейтинге: Егор Крид, Баста, Дима Билан, Тимати, Ирина Шейк, Артем Дзюба, Полина Гагарина,

Мария Шарапова, Ксения Собчак, рэпер Элджей, блогер Настя Ивлеева, Игорь Акинфеев, Никита Кучеров, Сергей Лазарев, Юрий Дудь, Павел Воля, Карен Хачанов,

блогер Wylascom, Михаил Галустян, Эмин Агаларов, Гарик Харламов, рэперы Мот и Федюк, блогер Kate Clapp, Семен Слепаков, Монеточка, блогер Саша Спилберг,

Александр Петров, Наталья Водянова, Алина Загитова, рэпер Face, Little Big, блогер Макс+100500, рэпер Оксимирон, Даниил Трифонов, блогер Ида Галич и Евгения Медведева.

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