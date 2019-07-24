Еще один российский боксер умер в возрасте 36 лет

Российский боксер Артем Игнатьев умер в возрасте 36-ти лет в ночь на 23 июля, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Похороны спортсмена состоятся 25 июля.

Игнатьев выступал в легчайшем весе. В 2000 году он стал чемпионом России среди юниоров. Спустя два года на взрослом чемпионате завоевал бронзу.

Официально причина смерти не называется. По сведениям портала vologda-poisk.ru, Игнатьев умер от инсульта в 4 утра. За день до этого он приехал со сборов в спортивном лагере на Мологе, где работал тренером. Игнатьев собирался подавать документы на получение судейской категории.

Напомним, 23 июля в США от полученных трав скончался российский боксер Максим Дадашев.

Читайте также:

Опасный бокс: пять последних смертей на ринге

Украинский боксер Усик посвятил стихи скончавшемуся Дадашеву

Ковалев назвал причину смерти боксера Дадашева