Пост Криштиану Роналду в Instagram стоит почти $1 млн

Компания Hopper оценила рекламные возможности аккаунтов спортсменов в Instagram. Самым дорогим была признана страница футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду. Один пост португальца в Instagram оценен в 975 тысяч долларов.
На втором месте форвард "ПСЖ" Неймар (722 тыс.), на третьем - нападающий "Барселоны" Лионель Мессии (648 тыс.), на четвертом - экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм (357 тыс.).
Кроме того, в рейтинге экс-нападающий "Барселоны" Роналдинью (256 тыс.), хавбек "Реала" Гарет Бэйл (218 тыс.), форвард "ЛА Гэлакси" Златан Ибрагимович (200 тыс.) и нападающий "Барселоны" Луис Суарес (184 тыс.).
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