Ковалев назвал причину смерти боксера Дадашева

Российский боксер Сергей Ковалев выразил соболезнования родным и близким Максима Дадашева, который скончался в США от полученных на ринге травм. Он оставил публикацию в Instagram, в которой также назвал причину случившегося.

Дадашев 20 июля в бою с Субриэлем Матиасом пропустил серию ударов в 11-м раунде. Команда россиянина остановила бой, а после поединка ему стало плохо. Максим потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу. У боксера был обнаружен отек мозга и проведена трепанация черепа.

По мнению Ковалева, к такой ситуации привел непрофессионализм рефери, которые должны были остановить бой раньше.

"Рефери должны читать бой и видеть происходящее в ринге, в этом и заключается их профессионализм, очень жалко, потому что непрофессионализм рефери стоил боксеру жизни", - написал Ковалев в комментариях к своему сообщению в Instgram.

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