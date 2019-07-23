Федерация бокса России организует перевозку тела Дадашева

Перевозкой тела российского боксера Максима Дадашева займется Федерация бокса России (ФБР). Все расходы на себя возьмет эта организация, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФБР Умара Кремлева.

Дадашев сегодня скончался в США от полученных травм. В ночь на 20 июля он проводил поединок против пуэрториканца Субриэля Матиаса в Оксон-Хилле. В 11-м раунде россиянин пропустил серию ударов от соперника, а его команда приняла решение остановить бой.

После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа.

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