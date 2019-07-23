Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Федерация бокса России организует перевозку тела Дадашева

Спорт » Одиночные виды » Бокс print

Перевозкой тела российского боксера Максима Дадашева займется Федерация бокса России (ФБР). Все расходы на себя возьмет эта организация, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФБР Умара Кремлева.

Дадашев сегодня скончался в США от полученных травм. В ночь на 20 июля он проводил поединок против пуэрториканца Субриэля Матиаса в Оксон-Хилле. В 11-м раунде россиянин пропустил серию ударов от соперника, а его команда приняла решение остановить бой. 

После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа. 

Читайте также:

Губернатор встал на сторону ОМОН в конфликте с фанатами "Спартака"

Матчи 3 тура РПЛ начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Хабаровске

"Манчестер Сити" ведет переговоры о покупке "нового Месси"

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Как быть активным на пенсии
Житейские истории
Елена Вавилова: женщина и тайна - такое возможно только в разведке
Здоровье и профилактика
Лечение рака простаты
Новости Все >
Жительнице Великобритании доставили письмо, которому 112 лет
Шеин не прошел мунфильтр на выборах астраханского губернатора
Федерация бокса России организует перевозку тела Дадашева
Ученые из Бразилии: пропущенный завтрак способствует ожирению
При тестировании электронного голосования зафиксировали атаки хакеров
Глава ЦИК призвала внести изменения в избирательное законодательство
Российский боксер Максим Дадашев умер из-за полученных травм
Водитель троллейбуса в Новосибирске захотел пошутить и убил коллегу
Госдума рассмотрит инициативу о продаже алкоголя с 21 года
Ростовский губернатор против прямых выборов глав муниципалитетов
Последние материалы
Глава ЦИК призвала внести изменения в избирательное законодательство
Российский боксер Максим Дадашев умер из-за полученных травм
Водитель троллейбуса в Новосибирске захотел пошутить и убил коллегу
Госдума рассмотрит инициативу о продаже алкоголя с 21 года
Елена Вавилова: женщина и тайна - такое возможно только в разведке
Ростовский губернатор против прямых выборов глав муниципалитетов
Губернатор встал на сторону ОМОН в конфликте с фанатами "Спартака"
В Росстате прокомментировали резкий рост притока мигрантов в 2019 году
В Госдуме может появиться Гайд-парк для выступлений депутатов
Лечение рака простаты
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль

Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.

Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
Военные новости
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
Шоу-бизнес
Бузову поставили на место из-за инцидента с иконой
Новости Европы
Меркель отказалась рассказать о своем недуге, но пригрозила России
Политика. Новости и аналитика
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму

Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Политика. Новости и аналитика
Около 12 тыс. человек пришли на митинг в связи с выборами в Мосгордуму
Политика. Новости и аналитика
Оппозиция собрала на Сахарова людей с украинскими и грузинскими флагами
Человеческий фактор
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге

Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.

Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
Онищенко пообещал засудить авторов идеи не считать пиво алкоголем
Общество
Онищенко пообещал засудить авторов идеи не считать пиво алкоголем
Происшествия
Во Владивостоке приземлился SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Любовь Степушова В Болгарии заподозрили, что власти лгут по сделке о покупке F-16 Любовь Степушова Игорь Буккер Найден дом Андрея Первозванного и апостола Петра Игорь Буккер Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко
Комментарии
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
КПРФ напомнили, что бюст Сталина в Липецке установлен незаконно
Российский боксер Максим Дадашев умер из-за полученных травм
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Жители Европы не считают россиян европейцами из-за связи с монголами
Стали известны новые детали гибели АПЛ ''Лошарик''
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Опубликовано видео нападения на москвича у метро "Солнцево"
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
Опубликовано видео нападения на москвича у метро "Солнцево"
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
В Болгарии заподозрили, что власти лгут по сделке о покупке F-16
Стали известны новые детали гибели АПЛ ''Лошарик''
Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
Жители Европы не считают россиян европейцами из-за связи с монголами
Иммиграционная служба США сможет депортировать мигрантов без суда
Жители Европы не считают россиян европейцами из-за связи с монголами
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Кто успел, тот пострел: Юрий Чайка хочет повысить в разы зарплату прокурорам
Николай Стариков: Украину заставят воевать с Россией
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ