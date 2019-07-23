Перевозкой тела российского боксера Максима Дадашева займется Федерация бокса России (ФБР). Все расходы на себя возьмет эта организация, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФБР Умара Кремлева.
Дадашев сегодня скончался в США от полученных травм. В ночь на 20 июля он проводил поединок против пуэрториканца Субриэля Матиаса в Оксон-Хилле. В 11-м раунде россиянин пропустил серию ударов от соперника, а его команда приняла решение остановить бой.
После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа.
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