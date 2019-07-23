Губернатор встал на сторону ОМОН в конфликте с фанатами "Спартака"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказал свое мнение по поводу конфликта на "Ростов Арене" после матча "Ростов" - "Спартак". Тогда сотрудники ОМОН ворвались в подтрибунное помещение стадионы и с применением силы задержали нескольких фанатов.

По словам Голубева, отряд милиции выполнял свою привычную работу, а болельщики "Спартака" вели себя неподобающим образом.

"Полиция выполняла свою обычную работу. Почему никто не вспоминает, что один из болельщиков «Спартака» ударил одного из секьюрити в лицо? Почему мы не вспоминаем об этом?" - приводит 1rnd слова Голубева.

Читайте также:

Матчи 3 тура РПЛ начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Хабаровске

"Манчестер Сити" ведет переговоры о покупке "нового Месси"

Пловчиха Ефимова проиграла Кинг на дистанции 100 м брассом на ЧМ