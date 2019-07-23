Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказал свое мнение по поводу конфликта на "Ростов Арене" после матча "Ростов" - "Спартак". Тогда сотрудники ОМОН ворвались в подтрибунное помещение стадионы и с применением силы задержали нескольких фанатов.
По словам Голубева, отряд милиции выполнял свою привычную работу, а болельщики "Спартака" вели себя неподобающим образом.
"Полиция выполняла свою обычную работу. Почему никто не вспоминает, что один из болельщиков «Спартака» ударил одного из секьюрити в лицо? Почему мы не вспоминаем об этом?" - приводит 1rnd слова Голубева.
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