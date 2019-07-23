Матчи 3 тура РПЛ начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Хабаровске

Матчи 3-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших детях в Хабаровске. В ночь на 23 июля в детском лагере "Холдоми" произошел пожар, жертвами которого стали четыре ребенка.

"Российская премьер-лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот трудный час мы с вами - крепитесь. Все матчи 3-го тура премьер-лиги и молодежного первенства начнутся с минуты молчания", - говорится в сообщении РПЛ.

Третий тур РПЛ начнется 26 июля матчем "Динамо" - "Урал" и завершится 29 июля игрой "Рубин" - "Ахмат".

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