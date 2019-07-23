"Манчестер Сити" ведет переговоры о покупке "нового Месси"

Нападающий "Велес Сарсфилд" Тьягу Альмада в скором времени может перебраться в "Манчестер Сити". В услугах футболиста заинтересован лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола. Испанский специалист хочет видеть игрока в своем составе уже в новом сезоне.

18-летнего футболиста на родине называют новым Месси. В прошлом сезоне Альмада сыграл в 16 матчах чемпионата Аргентины, в которых забил три гола.

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