Пловчиха Ефимова проиграла Кинг на дистанции 100 м брассом на ЧМ

Пловчиха Юлия Ефимова стала второй на дистанции 100 метров брассом во время чемпионата мира в корейском Кванджу. Она показала результат 1 минуту 5,49 секунды.

Ефимова проиграла своей извечной сопернице Лилли Кинг из США, которая показала время 1 минута 4,93 секунды. Бронза досталась представительнице Италии Мартине Карраро.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем - Австралия (4-2-4).

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