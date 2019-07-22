"Зенит" и "Спартак" лидируют по продажам абонементов в РПЛ

Компания Sport Connect проанализировала продажи абонементов на сезон-2019/20. Абсолютные лидеры в РПЛ по этому показателю - "Зенит" и "Спартак". Команды продали по 15 тысяч сезонных пропусков на домашние матчи.
"Краснодар" реализовал 12,5 тысяч абонементов, "Ростов" - 10 тысяч. ЦСКА продал 7 тысяч, "Локомотив" - около 4,5 тысяч, "Крылья Советов" - 4 тысячи, московское "Динамо" - 3 тысячи, "Урал" - 3 тысячи, "Арсенал" - 3 тысячи, "Рубин" - 2 тысячи.
В аутсайдерах по этому показателю "Уфа" (500) и "Оренбург" (200), которые начали продавать абонементы с начала сезона. "Ахмат" и "Тамбов" не продали ни одного пропуска. Грозненский клуб не делает ставку на такой вид поддержки, а "Тамбов" не продает из-за того, что выступает в другом городе.
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