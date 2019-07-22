УЕФА провел жеребьевку 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Во время мероприятия произошла несколько курьезная ситуация. Гендиректор организации Джорджио Маркетти определил в одну пару соперников "Краснодар" и киевское "Динамо".
Как известно, УЕФА с 2014 года разводит по разным пара команды из России и Украины. Из-за этого Маркетти пришлось тянуть соперника "Краснодару" еще раз. Команде Мурада Мусаева попался один из самых сложных вариантов - "Порту".
В других парах встретятся:
"Истанбул" (Турция) - "Виктория" (Чехия)/"Олимпиакос" (Греция)
"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" К (Украина)
ПСВ (Голландия)/Базель (Швейцария) - ЛАСК (Австрия)
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