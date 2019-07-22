Тренер сборной России по водному поло пожаловался на мизерную зарплату

Главный тренер российской женской команды по водному поло Андрей Белофастов заявил, что у него нет долгосрочного контракта с федерацией. Команда вылетела с чемпионата мира в Кванджу от команды Австралии.

"Мы с Гайдуковым постоянно работаем под давлением, наши договора с Минспортом подписываются на три-шесть месяцев. Если нам не доверяют, зачем нас ставят? Это неуважение. Что нас держать за одно место? Мы копейки получаем, забирайте!" - заявил Белофастов в комментарии для "РИА Новости".

Тренер не уточнил точную сумму, но сказал, что его зарплата меньше 30 тысяч рублей. Оклад он получает в Центре спортивной подготовки (ЦСП).

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