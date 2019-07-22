"Ростов" подарил айфоны болельщикам, посетившим все матчи

Футбольный клуб "Ростов" презентовал трем болельщикам новые айфоны. Смартфоны получили фанаты, которые посетили все 30 матчей в прошлом сезоне — дома и на выезде. Таких набралось трое — Яков Бабкин, Николай Сухарь и Дмитрий Микрюков, сообщает пресс-служба донского клуба.

В перерыве матча "Ростов" — "Спартак" Арутюнянц поздравил трех болельщиков на поле стадиона "Ростов Арена", вручил им памятные футболки, а также сделал каждому личный подарок — по новому айфон.

Матч "Ростов" — "Спартак" завершился со счётом 2:2. В 3-м туре "Ростов" на выезде встретится с тульским "Арсеналом".

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