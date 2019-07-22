Audi требует от "Барселоны" вернуть бесплатные автомобили

Немецкий автоконцерн Audi прекратил сотрудничество с футбольным клубом "Барселона". Спонсорский контракт между сторонами был рассчитано до 1 июля. Стороны решили не продлевать соглашение.
После завершения контракта Audi потребовал от "Барселоны" вернуть бесплатные автомобили, которыми пользовались представители клуба. Ранее между сторонами возникали конфликты из-за того, что футболисты использовали автомобили других марок. Из тренерского штаба на Audi ездил только Эрнесто Вальверде.
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