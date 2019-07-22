Теннисист Медведев впервые поднялся на 9-е место в рейтинге АТР

Теннисист Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР. Для россиянина это лучший результат в карьере. Карен Хачанов, как и прежде, занимает восьмую позицию в рейтинге.

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович, второе место занимает Рафаэль Надаль, третью позицию - Роджер Федерер.

Австриец Доминик Тим на этой неделе четвертый, немец Александр Зверев - пятый, грек Стефанос Циципас - шестой, японец Кеи Нишикори - седьмой. Замыкает десятку итальянец Фабио Фоньини.

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