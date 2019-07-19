Сербский баскетболист Кузмич вышел из комы

Центровой "Црвены звезды" и сборной Сербии Огнен Кузмич вышел из комы, сообщает пресс-службы команды. Сейчас он находится в сознании и дышит самостоятельной.

14 июля игрок попал в ДТП, получив множество травм. Он находился за рулем Porsche и столкнулся с другим автомобилем. Кузмича госпитализировали в одну из больниц Белграда на вертолете. У баскетболиста диагностировали перелом челюсти, черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Кузмич выступал за "Уорриорз" с 2013 по 2015 год. Игрок становился серебряным призером чемпионата Европы-2017 в составе сборной Сербии.

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