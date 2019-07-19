Тульский "Арсенал" огласил цену на билеты на первый еврокубковый матч

"Арсенал" объявил о начале продаж билетов на дебютный еврокубковый матч команды. 25 июля туляки сыграют с "Нефтчи" в рамках 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Ответная игра состоится 1 августа в Баку.



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По заявлению руководства "Арсенала", клуб пошел навстречу болельщикам и сделал цены удобными для всех зрителей. Стоимость билетов соответствует первой категории в чемпионате России. Минимальная цена билета - 150 рублей, максимальная - 700 рублей.

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