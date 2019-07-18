Российский боец ММА предложил $30 тыс. за победу над ним

Российский боец смешанных единоборст Анатолий Малыхин выступил с неожиданным обращением к своим болельщикам. Он заявил, что готов заплатить $30 тыс. тому, кто его победит в октагоне.
"Друзья, я уже долгое время жду имя соперника, но почему-то у людей не хватает смелости выйти со мной в клетку. Чтобы замотивировать своего будущего оппонента, готов заключить пари. Давай поставим по 30 000 долларов! Победитель забирает все, проигравший ничего. Жду ответку, и готов к повышению ставок!", - написал Малыхин в Instagram.
Читайте также:
У фанатов "Ювентуса" нашли ракету "земля-воздух"
Путин предложил российским и белорусским атлетам вместе готовиться к ОИ
Синхронистка Ромашина выиграла 21-е золото чемпионата мира
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.