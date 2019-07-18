У фанатов "Ювентуса" нашли ракету "земля-воздух"

Итальянская полиция во время рейда в Турине обнаружила арсенал оружия. Органы правопорядка предполагают, что боеприпасы принадлежат одной из фанатских группировок "Ювентуса".

Полицейские изъяли холодное оружие, пистолеты, винтовки, патроны и трехметровую ракету класса "земля-воздух", сообщает Football Italia. В ракете отсутствует боевая часть, но ее можно использовать по назначению после заряда. Ракета находилась в самолетном ангаре.

"Ювентус" является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Италии. Команда 37 раз выигрывала серию А.

Фото: Football Italia

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