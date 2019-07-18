Путин предложил российским и белорусским атлетам вместе готовиться к ОИ

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о совместной подготовке атлетов из России и Белоруссии к Олимпийским играм.
"В перспективе, как представляется, было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям. В частности, к предстоящим летним Олимпийским играм в Токио и к зимним в Пекине", - сказал он, выступая на VI Форуме регионов России и Белоруссии.
Форум регионов России и Белоруссии проходит сегодня в Санкт-Петербурге.
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