В РПЛ рассказали о распределении доходов между клубами

Коммерческий директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Суворов рассказал о схеме распределения доходов между клубами.



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По его словам, 60% доходов распределяются по спортивному принципу. Еще 32% суммы разделяются равными частями между всеми 16-ю клубами. Еще 8 процентов расходов - это маркетинговые критерии, основной из которых - заполняемость трибун. Если на домашние матчи клуба приходят более 50 процентов зрителей, то команда допускается к распределению средств.

В этом сезоне в РПЛ выступают следующие команды: ЦСКА, "Спартак", "Динамо", "Локомотив" (все - Москва), "Тамбов", "Сочи", "Краснодар", "Ростов", "Ахмат" (Грозный), "Крылья Советов" (Самара), "Уфа", "Урал" (Екатеринбург), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Арсенал" (Тула), "Оренбург", "Рубин" (Казань).

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