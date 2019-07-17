Неймар назвал еще три клуба, в которых готов продолжить карьеру

Бразильский футболист Неймар принял решение летом уйти из "ПСЖ". Нападающий даже готов рассмотреть варианты, кроме "Барселоны". Каталонский клуб не согласен платить за бразильца 222 млн евро, а парижане хотят получить только такую сумму.



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"Барса" предлагала 40 млн евро и двух игроков, но "ПСЖ" отклонил предложение. Сейчас Неймар готов перейти в "Ювентус", "Баварию" или "Реал". Каждый из этих клубов способен заплатить необходимую сумму.

Неймар ранее выступал за "Сантос" и "Барселону". В "ПСЖ" он перешел в 2017 году. Всего за карьеру провел 472 матча, в которых забил 293 мяча. В составе сборной Бразилии на его счету 97 игр и 60 голов.

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