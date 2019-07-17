Украинец Коноплянка не хочет переходить в российские клубы

Немецкий "Шальке" не может продать украинского полузащитника Евгения Коноплянку. Клуб имеет неплохие предложения из России, но футболист не хочет их рассматривать, сообщает Bild.

По информации газеты, Коноплянка намерен продолжать выступления за сборную Украины. В случае перехода в российский клуб он не сможет этого сделать.

Также у "Шальке" есть предложение от стамбульского "Фенербахче". Турецкий клуб предлагает 3 млн евро за игрока, но немцы не соглашаются, так как хотят получить за футболиста 6 млн.

Кроме того, есть вариант, при котором украинец останется в "Шальке" до конца контракта. В составе команды из Гельзенкирхена он провел 56 матчей, в которых забил 12 мячей.

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