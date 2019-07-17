"Спартак" подпишет футболиста "Ростова" Мирзова

"Спартак" договорился с "Ростовом" о переходе полузащитника Резиуана Мирзова. Красно-белые заплатят за футболиста 4 млн евро. Об этом сообщил главный редактор "Р-Спорт" Василий Конов в своем телеграм-канале.

По информации журналиста, на приобретении Мирозова настаивал лично главный тренер "Спартака" Олег Кононов. За футболиста также боролся "Краснодар", но затем клуб отказался от трансфера из-за высокой цены на игрока.

26-летний Мирзов подписал контракт с "Ростовом" в 2017 году, но не провел в составе команды ни одной игры. По одному сезону он провел в аренде в "Тосно" и тульском "Арсенале". До этого выступал за "Спартак-Нальчик", костромской "Спартак", рязанскую "Звезду", московское "Торпедо" и "Ахмат".

Всего за карьеру провел 132 матча, в которых забил 17 мячей. В июне попал в расширенный состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром.

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