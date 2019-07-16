КДК РФС может наказать "Торопедо" за Игнашевича

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) может наложить санкции на московское "Торпедо" за участие Сергея Игнашевича во время матчей в качестве главного тренера. Бывший футболист сборной России не имеет лицензии PRO, поэтому не может возглавлять профессиональную команду.



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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в регламенте организации появилась новая статья, по которой клубу и тренеру за такое поведение грозит наказание. Организация предупредила "Торпедо" и Игнашевича о том, что может наложить на них санкции.

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