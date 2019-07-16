Тренер ЦСКА Итудис признан лучшим в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим тренером года в Евролиге. Победитель был выбран путем голосования среди всех тренеров организации.
В прошлом году ЦСКА стал победителем Евролиги. В финале команда обыграла турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 91:83.
Греческий специалист возглавляет ЦСКА с 2014 года. Он дважды становился чемпионом Евролиги и пять раз выигрывал Единую лигу ВТБ. Приз лучшему тренеру называется в честь заслуженного тренера СССР Александра Гомельского.
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