Тренер ЦСКА Итудис признан лучшим в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим тренером года в Евролиге. Победитель был выбран путем голосования среди всех тренеров организации.

В прошлом году ЦСКА стал победителем Евролиги. В финале команда обыграла турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 91:83.

Греческий специалист возглавляет ЦСКА с 2014 года. Он дважды становился чемпионом Евролиги и пять раз выигрывал Единую лигу ВТБ. Приз лучшему тренеру называется в честь заслуженного тренера СССР Александра Гомельского.

Читайте также:

Тульский "Арсенал" подписал контракт с футболистом Довбней

Российские ватерполистки забросили 30 мячей кореянкам на ЧМ

РУСАДА объявило о дисквалификации четырех российских спортсменов