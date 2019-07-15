Гуренко предложил создать для чемпионата России команду "Белоруссия"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко высказал свою позицию по поводу участия белорусских команд в чемпионате России по футболу. Ранее с такой идеей высказался владелец ЦСКА Евгений Гинер.



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По словам Гуренко, если будет возможность участия белорусских команд в российском чемпионате, то этим необходимо воспользоваться. Он предложил создать новый клуб под названием "Белоруссия" и заявить его в российскую лигу.

Гуренко считает, что такая команда была бы конкурентоспособной в чемпионате России. В составе могли бы выступать лучшие белорусские футболисты и качественные легионеры.

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