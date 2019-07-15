Нурмагомедов спародировал трюк Стэтхэма

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов принял участие в Bottle Cap Challenge. Но сделал это россиянин в шуточной манере. Вместо удара ноги он использовал руку.



Хабиб Нурмагомедов

Челлендж с бутылкой запустил боец из Кзахстана, а популярным он стал после того, как крышку ударом ноги открутил известный актер Джейсон Стэтхэм. Участие в эстафете также приняли Конор Макгрегор и другие известные спортсмены. Так, российская фигуристка Станислава Константинова открыла крышку коньком.

Сейчас Нурмагомедов проводит подготовку к бою с Дастином Порье, который должен состояться 7 сентября в Абу-Даби.

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