Нурмагомедов спародировал трюк Стэтхэма

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов принял участие в Bottle Cap Challenge. Но сделал это россиянин в шуточной манере. Вместо удара ноги он использовал руку.
Челлендж с бутылкой запустил боец из Кзахстана, а популярным он стал после того, как крышку ударом ноги открутил известный актер Джейсон Стэтхэм. Участие в эстафете также приняли Конор Макгрегор и другие известные спортсмены. Так, российская фигуристка Станислава Константинова открыла крышку коньком.
Сейчас Нурмагомедов проводит подготовку к бою с Дастином Порье, который должен состояться 7 сентября в Абу-Даби.
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