Два российских теннисиста поднялись в первую десятку рейтинга АТР. Карен Хачанов занимает восьмое место в списке, Даниил Медведев - 10-е.
Возглавляет рейтинг недосягаемый серб Новак Джокович, который выиграл Уимблдон. На его счету 12 415 очков, что намного больше, чем у ближайших конкурентов. У Роджера Федерера 7945 очков, у Рафаэля Надаля - 7460.
Далее в рейтинге следуют Доминик Тим (4595), Александр Зверев (4325), Стефанос Циципас (4045) и Кеи Нисикори (4040). Замыкают десятку Хачанов (2890), Фабио Фоньини (2785) и Даниил Медведев (2625).
Читайте также:
Фанаты сборной Алжира снова устроили беспорядки во Франции
Хоккеиста "Спартака" поймали за рулем с поддельными правами
Джокович выиграл Уимблдон в самом длинном финале в истории
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Турция - член блока НАТО, который предназначен "противодействовать России", поэтому покупать у нее оружие - это "вбивать клин" в этот важный западный институт.
Ходорковский окажется отцом-основателем нового конституционного строя в России? Собственно говоря, именно это следует из информации Незыгаря о смыслах изменений Основного закона страны
Актер Борис Клюев рассказал журналистам о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скрывает свои выступления на корпоративах в России.