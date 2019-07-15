Два российских теннисиста поднялись в первую десятку рейтинга АТР

Два российских теннисиста поднялись в первую десятку рейтинга АТР. Карен Хачанов занимает восьмое место в списке, Даниил Медведев - 10-е.



Эффектные рейды Хачанова к сетке прорубили ему...

Возглавляет рейтинг недосягаемый серб Новак Джокович, который выиграл Уимблдон. На его счету 12 415 очков, что намного больше, чем у ближайших конкурентов. У Роджера Федерера 7945 очков, у Рафаэля Надаля - 7460.

Далее в рейтинге следуют Доминик Тим (4595), Александр Зверев (4325), Стефанос Циципас (4045) и Кеи Нисикори (4040). Замыкают десятку Хачанов (2890), Фабио Фоньини (2785) и Даниил Медведев (2625).

Читайте также:

Фанаты сборной Алжира снова устроили беспорядки во Франции

Хоккеиста "Спартака" поймали за рулем с поддельными правами

Джокович выиграл Уимблдон в самом длинном финале в истории