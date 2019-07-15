Фанаты сборной Алжира снова устроили беспорядки во Франции

Фанаты сборной Алжира в очередной раз устроили беспорядки после игры своей команды. На этот раз пострадали Париж и Марсель.



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Алжирские футболисты в полуфинале Кубка Африки победили Нигерию со счетом 2:1. Победный мяч на 95-й минуте забил полузащитник Рияд Марез. Команда вышла в финал турнира впервые с 1990 года.

Алжирская диаспора так праздновала победу, что снова устроила беспорядки. Фанаты били витрины магазинов и поджигали автомобили. Полиция применила слезоточивый газ. В Марселе были задержаны 282 человека, в Париже - 50.

Алжирцы устраивают беспорядки не в первый раз. Два дня назад сборная одержала победу в четвертьфинале, после чего погромы пронеслись по 17-му округу Парижа.

Теперь полицейским нужно готовиться к финалу Кубка Африки. В решающем матче Алжир сыграет с Сенегалом 19 июля.

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