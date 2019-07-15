Хоккеиста "Спартака" поймали за рулем с поддельными правами

Хоккеист "Спартака" Михаил Котляревский в субботу был остановлен сотрудниками ГИБДД в Семеновском переулке в Москве на автомобиле BMW. У 22-летнего спортсмена обнаружили поддельные водительские права, сообщает телеграм-канал "Мутко против".
Котляревский отыграл за "Спартак" 9 матчей в прошлом сезоне в "регулярке" и плей-офф. Ранее выступал за "Салават Юлаев". Всего в КХЛ провел 24 игры, в которых заработал одну передачу.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. "Спартак" первый матч проведет на выезде с рижским "Динамо" 2 сентября.
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