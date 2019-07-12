Джокович вышел в финал Уимблдона

Теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона. В полуфинале он обыграл испанца Роберто Баутисту Агута. Встреча продолжалась почти 3 часа и завершилась в четырех сетах - 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

Джокович вышел в 25-й финал турниров "Большого шлема". Для серба это шестой финал Уимблдона. Четыре раза он выиграл соревнования. По числу шлемовых финалов Джокович идет третьим в истории после Роджера Федерера (30) и Рафаэля Надаля (26).

В финале Джокович сыграет с победителем пары Федерер - Надаль.

Читайте также:

Российские клубы узнали соперников по Еврокубку

"Барселона" объявила о переходе Гризманна. "Атлетико" против

Фанат киевского "Динамо" и Гитлера баллотируется в Верховную Раду