Теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона. В полуфинале он обыграл испанца Роберто Баутисту Агута. Встреча продолжалась почти 3 часа и завершилась в четырех сетах - 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.
Джокович вышел в 25-й финал турниров "Большого шлема". Для серба это шестой финал Уимблдона. Четыре раза он выиграл соревнования. По числу шлемовых финалов Джокович идет третьим в истории после Роджера Федерера (30) и Рафаэля Надаля (26).
В финале Джокович сыграет с победителем пары Федерер - Надаль.
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