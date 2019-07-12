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Джокович вышел в финал Уимблдона

Спорт » Одиночные виды » Теннис print

Теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона. В полуфинале он обыграл испанца Роберто Баутисту Агута. Встреча продолжалась почти 3 часа и завершилась в четырех сетах - 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

Джокович вышел в 25-й финал турниров "Большого шлема". Для серба это шестой финал Уимблдона. Четыре раза он выиграл соревнования. По числу шлемовых финалов Джокович идет третьим в истории после Роджера Федерера (30) и Рафаэля Надаля (26).

В финале Джокович сыграет с победителем пары Федерер - Надаль.

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Темы теннис уимблдон новак джокович
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