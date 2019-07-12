Украинский футболист: на Украине ходят на один матч, в России - на все

Украинский футболист Данила Сагуткин сообщил, почему выбрал для продолжения карьеры "Енисей". Игрок был арендован красноярцами до конца этого сезона у "Шахтера".
Ранее Сагуткин выступал в составе "Шахтера-3" и киевского "Арсенала". В прошлом сезоне он провел 18 матчей в украинской лиге.
"Было много предложений, а потом позвонил агент и сказал, что можно поехать в "Енисей". Я поговорил с родителями, которые живут в Крыму. Они сказали ехать в Россию, что это будет для меня шагом вперед. Много смотрел российского футбола, потому что мне нравится здешняя атмосфера, дерби, количество болельщиков на матчах. На Украине столько болельщиков ходят только матч "Шахтер" — "Динамо", а здесь постоянно очень много людей", — заявил Сагуткин в интервью пресс-службе "Енисея".
"Енисей" в новом сезоне будет выступать в ФНЛ. В первом туре красноярцы на выезде обыграли "Текстильщик" со счетом 1:0.
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