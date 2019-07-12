Федерация бокса России назвала время и место следующего боя Ковалева

Бой между российским боксером Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом состоится 24 августа в Челябинске, сообщает пресс-служба Федерации бокса России (ФБР). Организатором поединка выступает ФБР и несколько промоутерских компаний.
Ковалев является чемпионом мира по версии WBO. На его счету 33 победы, три поражения и одна ничья. 27-летний Ярд остается непобедимым. В своей карьере он одержал 18 побед в 18 боях.
На кону будет стоять чемпионский титул. В августе 2018 года он утратил чемпионский пояс WBO в бою с колумбийцем Альваресом, но в феврале 2019 вернул себе титул.
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