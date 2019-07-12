Латвийский ВЭФ отказался от участия в Единой лиге ВТБ

Латвийский ВЭФ в следующем сезоне не будет выступать в Единой лиге ВТБ. Рижский клуб выступал в чемпионате с момента его основания. Сейчас у команды недостаточное финансирование.
Владельцы ВЭФ не смогли найти дополнительную спонсорскую помощь на сезон, поэтому заявится только в два турнира — чемпионат Латвии и Лигу чемпионов ФИБА.
Таким образом, в лиге останется всего четыре иностранных клуба: "Астана" (Казахстан), "Зелена Гура" ("Польша"), "Калев" (Эстония) и "Цмоки-Минск" (Белоруссия).
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