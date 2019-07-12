Латвийский ВЭФ отказался от участия в Единой лиге ВТБ

Латвийский ВЭФ в следующем сезоне не будет выступать в Единой лиге ВТБ. Рижский клуб выступал в чемпионате с момента его основания. Сейчас у команды недостаточное финансирование.



Единая лига ВТБ: краснодарский «Локомотив» уверенно обыграл «Зенит» / Новости от 22.04.2019 06:45

Владельцы ВЭФ не смогли найти дополнительную спонсорскую помощь на сезон, поэтому заявится только в два турнира — чемпионат Латвии и Лигу чемпионов ФИБА.

Таким образом, в лиге останется всего четыре иностранных клуба: "Астана" (Казахстан), "Зелена Гура" ("Польша"), "Калев" (Эстония) и "Цмоки-Минск" (Белоруссия).

Читайте также:

Россиянки остались на 25-м месте в рейтинге ФИФА

Соперником тульского "Арсенала" в Лиге Европы станет "Нефтчи"

Алжирцы устроили погромы в Париже после победы футбольной сборной