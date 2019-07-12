Россиянки остались на 25-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала очередной пресс-релиз рейтинга женских футбольных сборных. Возглавляет список команда США, которая на прошлой неделе выиграла чемпионат мира. Второе место занимает сборная Германии, третье - команда Голландии.



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В первую десятку также входят: Франция, Англия, Канада, Австралия, КНДР и Бразилия. Сборная России занимает 25-е место. Команда не принимала участия в чемпионате мира.

Женская сборная России дважды выступала на чемпионатах мира и пять раз - на чемпионате Европы. Лучшее достижение команды - четвертьфинал ЧМ и Евро.

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