Соперником тульского "Арсенала" в Лиге Европы станет "Нефтчи"

Соперником тульского "Арсенала" по квалификации Лиги Европы станет "Нефтчи". В первом матче первого раунда азербайджанская команда обыграла на выезде молдавскую "Сперанцу" со счетом 3:0. Ответная игра состоится 18 июля, но уже сейчас понятно, что "Нефтчи" выйдет в следующий раунд.

Матчи 2-го раунда отбора состоятся 25 июля и 1 августа. Первая игра пройдет в Туле, ответная - на поле соперника. Для "Арсенала" это будут дебютные поединки в еврокубках.

"Арсенал" в прошлом сезоне стал шестым в турнирной таблице чемпионата России. В этом сезоне туляки стартуют матчами с "Динамо" и "Крыльями Советов".

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